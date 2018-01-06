Ким Кардашьян выложила снимок, где она обнажена

Знаменитая звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выставила свое оголенное фото в Instagram, чем очень порадовала своих поклонников.





Известная многим американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и светский персонаж Ким Кардашьян выложила в интернет фото, на котором она позирует практически обнаженной. На ней надеты белые трусики, а на груди у нее лежат руки, которыми она аккуратно прикрывает свой бюст. Подписчики по-разному отреагировали на этот снимок. Кто-то написал, что это отвратительно! Настоящие женщины не покажут такого и что это слишком приватное фото, чтобы его выставлять на всеобщее обозрение.



Стоит отметить, что аккаунт Кардашьян в Instagram – по количеству подписчиков один из первых в мире. Она интересна своей необыкновенной публичностью и мегапопулярностью. Ее личная жизнь уже перешла грани экранного шоу про семью Кардашьянов и стала шоу в принципе. От ее известности «кусают локти» завистники и злопыхатели, которые не поймут в чем ее феномен. А Ким в свою очередь делает деньги из всего, к чему бы ни прикоснулась.