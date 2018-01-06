Apple заработала на приложениях почти $1 млрд в начале нового года
Достаточно было пройти первой новогодней недели, и Apple успешно продала из состава своих разработок, приложений на общую сумму 890 млн. долл. Купертиновская компания, данным показателем, достигла своего очередного рекорда. Информация основана на сообщениях 9to50mac.
В рождественский период продано платных приложений на рекордную сумму - $890 млн., причем для пользователей iPhone достаточно было только первого дня года, чтобы потратить $300 млн. на софт. Старшим вице - президентом Apple Филом Шиллером заявлено, что в прошедшем 2017 году разработчиками программ для платформы iOS заработано примерно $26,5 млрд., показатель превысил на 30% период 2016 года. Если подвести суммовой итог с 2008 года, производителями разнонаправленных iOS - программ заработано 86 млрд. долл.
Фил Шиллер сообщил о своем восторге, относительно возможности многочисленными пользователями iOS наслаждаться разработками приложений. В Apple так же уверены, что основная часть достигнутого успеха заключена в преимуществах операционной системы iOS 11 последней версии.
В рождественский период продано платных приложений на рекордную сумму - $890 млн., причем для пользователей iPhone достаточно было только первого дня года, чтобы потратить $300 млн. на софт. Старшим вице - президентом Apple Филом Шиллером заявлено, что в прошедшем 2017 году разработчиками программ для платформы iOS заработано примерно $26,5 млрд., показатель превысил на 30% период 2016 года. Если подвести суммовой итог с 2008 года, производителями разнонаправленных iOS - программ заработано 86 млрд. долл.
Фил Шиллер сообщил о своем восторге, относительно возможности многочисленными пользователями iOS наслаждаться разработками приложений. В Apple так же уверены, что основная часть достигнутого успеха заключена в преимуществах операционной системы iOS 11 последней версии.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00