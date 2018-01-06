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Популярная украинская певица Наталья Могилевская выложила фото без макияжа
Известная исполнительница Наталья Могилевская всегда радует своих фанатов снимками из фотосессии. Но именно сейчас, во время поездки, певица захотела показать свое естественное лицо. И эту самую фотографию Наталья выставила на своей странице в Instagram.


Популярная украинская певица Наталья Могилевская выложила фото без макияжа


Все поклонники Натальи Могилевской привыкли видеть девушку в ярком образе. Но на днях Могилевская опубликовала фото в своем Instagram, где она без макияжа. На такой поступок певица решилась во время поездки на фестиваль, прямо в самолете сделала снимок и выложила в интернете. Под фотографией поклонницы фанаты написали много приятных и теплых слов. О том какая она красивая, стильная, естественная и настоящая. А также пожелали хорошо выступить и покорить сердца зрителей. Позитивных комментариев было больше, нежели негативных. В свою очередь, можно подчеркнуть, что в последнее время исполнительница хорошо похудела и похорошела, и стала появляться в сексуальных платьях с большими разрезами.

Но нашлись и те, кому не понравился этот образ и совсем не пришелся по душе. Они в свою очередь раскритиковали фото.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кристина Сегодня, 01:00
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