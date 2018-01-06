Популярная украинская певица Наталья Могилевская выложила фото без макияжа

Все поклонники Натальи Могилевской привыкли видеть девушку в ярком образе. Но на днях Могилевская опубликовала фото в своем Instagram, где она без макияжа. На такой поступок певица решилась во время поездки на фестиваль, прямо в самолете сделала снимок и выложила в интернете. Под фотографией поклонницы фанаты написали много приятных и теплых слов. О том какая она красивая, стильная, естественная и настоящая. А также пожелали хорошо выступить и покорить сердца зрителей. Позитивных комментариев было больше, нежели негативных. В свою очередь, можно подчеркнуть, что в последнее время исполнительница хорошо похудела и похорошела, и стала появляться в сексуальных платьях с большими разрезами.Но нашлись и те, кому не понравился этот образ и совсем не пришелся по душе. Они в свою очередь раскритиковали фото.