Андрей Григорьев-Аполлонов пил и работал, чтобы убить боль

В прошедший год Андрея постигло немало утрат: сначала смерть коллеги, а вскорости и любимой сестры. По признаниям артиста, справляться с грустными мыслями и душевной болью ему помогал алкоголь: "Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал". Единственной его отдушиной было творчество.Теперь же, с приходом нового года, Андрей запланировал отдохнуть недельки три, навести порядок в бардаке своих мыслей и чувств. А еще собрался поработать волонтером, взяв два огнетушителя для тушения вулкана. Потом артист обещает вернуться к музыке и творчеству.