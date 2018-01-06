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Андрей Григорьев-Аполлонов пил и работал, чтобы убить боль
Один из нестареющих «Иванушек», Андрей Григорьев-Аполлонов в своем Instagram как бы обобщил итоги ушедшего года. Певец не отрицает, что уходил в запой.
Андрей Григорьев-Аполлонов пил и работал, чтобы убить боль


В прошедший год Андрея постигло немало утрат: сначала смерть коллеги, а вскорости и любимой сестры. По признаниям артиста, справляться с грустными мыслями и душевной болью ему помогал алкоголь: "Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал". Единственной его отдушиной было творчество.

Теперь же, с приходом нового года, Андрей запланировал отдохнуть недельки три, навести порядок в бардаке своих мыслей и чувств. А еще собрался поработать волонтером, взяв два огнетушителя для тушения вулкана. Потом артист обещает вернуться к музыке и творчеству.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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