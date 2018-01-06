Amazon разрабатывает зеркало с поддержкой виртуальной реальности
Специалистами компании Amazon сообщается о скором создании зеркала, способного отображать смешанную реальность, информация подтверждается зарубежными СМИ. В идею заложена разработка, позволяющая пользователям примерять любые наряды виртуально. После этого уже можно будет окончательно определить выбор, подтвержденный желанием заказа такой одежды или продолжением примерки.
В Amazon уже давно отслеживается проблема, связанная с не уверенностью людей в покупке определенной вещи, замеченной у продавцов. Для решения проблемы разработчиками решено организовать выпуск камеры, которая манипулирует с дополнительной и смешанной реальностью. Она может показывать пользователю его облик в любом наряде.
Зеркало оснастят дисплеем, камерами, прожекторами и блютузом. Все фотографии будут оперативно отправляться непосредственно на телефон пользователя. Помимо всего прочего, камера будет отслеживать все действия и записывать движущиеся картинки, что позволит сделать полную оценку одежды. Как дополнение, в технологию заложена смена заднего фона, чтобы оценить себя в атмосфере, где собирается носить покупатель новое приобретение.
В Amazon уже давно отслеживается проблема, связанная с не уверенностью людей в покупке определенной вещи, замеченной у продавцов. Для решения проблемы разработчиками решено организовать выпуск камеры, которая манипулирует с дополнительной и смешанной реальностью. Она может показывать пользователю его облик в любом наряде.
Зеркало оснастят дисплеем, камерами, прожекторами и блютузом. Все фотографии будут оперативно отправляться непосредственно на телефон пользователя. Помимо всего прочего, камера будет отслеживать все действия и записывать движущиеся картинки, что позволит сделать полную оценку одежды. Как дополнение, в технологию заложена смена заднего фона, чтобы оценить себя в атмосфере, где собирается носить покупатель новое приобретение.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00