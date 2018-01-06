Amazon разрабатывает зеркало с поддержкой виртуальной реальности

В Amazon уже давно отслеживается проблема, связанная с не уверенностью людей в покупке определенной вещи, замеченной у продавцов. Для решения проблемы разработчиками решено организовать выпуск камеры, которая манипулирует с дополнительной и смешанной реальностью. Она может показывать пользователю его облик в любом наряде.Зеркало оснастят дисплеем, камерами, прожекторами и блютузом. Все фотографии будут оперативно отправляться непосредственно на телефон пользователя. Помимо всего прочего, камера будет отслеживать все действия и записывать движущиеся картинки, что позволит сделать полную оценку одежды. Как дополнение, в технологию заложена смена заднего фона, чтобы оценить себя в атмосфере, где собирается носить покупатель новое приобретение.