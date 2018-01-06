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Ученые: Мандарины могут спровоцировать обострение язвы желудка и вызывают аллергию
Мандарины давно стали любимыми фруктами людей в зимний период, однако они могут быть опасными для здоровья. Ученые выяснили, что эти цитрусовые могут спровоцировать обострение язвы желудка и вызывают аллергию.

Благодаря кислотам, они выступают в роли раздражителей слизистой оболочки органа, а потому запрещены лицам, имеющим такой недуг. Также фрукт может выгонять камни из почек, а если они увеличены, это грозит чреватыми последствиями для человека. Даже долька мандарина вызывает аллергическую реакцию у людей, имеющих предрасположенность к болезни, так что нужно учитывать такой фактор.

Ученые: Мандарины могут спровоцировать обострение язвы желудка и вызывают аллергию


Детям цитрусовые дают с постепенным увеличением дозы, но еще перед употреблением их обязательно моют. Плоды проходят химическую обработку перед транспортировкой, чтобы не испортится во время долгого пути. Потому ученые рекомендуют обдавать кожуру кипятком, чтобы избавиться от токсинов, вызывающих сильное отравление.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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