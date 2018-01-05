Тимур Родригез поделился с поклонниками снимком из Таиланда
Певец наслаждается новогодними каникулами в Таиланде и решил поделиться с поклонниками интересным снимком, опубликованным в Instagram. На нем Тимур Родригез предстал перед ними в образе Эйс Вентуры, держа в руках экзотических животных.
В небольшом посте знаменитость поздравил всех подписчиков с праздниками, а также отметил, что хочет поднять им настроение солнечными сюжетами с далекой страны. Они сразу отреагировали на такое сообщение и сразу заметили, что их кумир выглядит намного круче, чем Джим Керри, исполнивший роль главного героя фильма.
Некоторые лица шутливо заметили, что Тимур Родригез специально дразнит их такими фото, потому что на родине ужасная погода, но всем понравились попугаи, сидящие на плечах у кумира. Самые заботливые фанаты посоветовали исполнителю избегать встреч с опасными насекомыми, потому что они могут причинить вред здоровью.
В небольшом посте знаменитость поздравил всех подписчиков с праздниками, а также отметил, что хочет поднять им настроение солнечными сюжетами с далекой страны. Они сразу отреагировали на такое сообщение и сразу заметили, что их кумир выглядит намного круче, чем Джим Керри, исполнивший роль главного героя фильма.
Некоторые лица шутливо заметили, что Тимур Родригез специально дразнит их такими фото, потому что на родине ужасная погода, но всем понравились попугаи, сидящие на плечах у кумира. Самые заботливые фанаты посоветовали исполнителю избегать встреч с опасными насекомыми, потому что они могут причинить вред здоровью.