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Тимур Родригез поделился с поклонниками снимком из Таиланда
Певец наслаждается новогодними каникулами в Таиланде и решил поделиться с поклонниками интересным снимком, опубликованным в Instagram. На нем Тимур Родригез предстал перед ними в образе Эйс Вентуры, держа в руках экзотических животных.

В небольшом посте знаменитость поздравил всех подписчиков с праздниками, а также отметил, что хочет поднять им настроение солнечными сюжетами с далекой страны. Они сразу отреагировали на такое сообщение и сразу заметили, что их кумир выглядит намного круче, чем Джим Керри, исполнивший роль главного героя фильма.

Тимур Родригез поделился с поклонниками снимком из Таиланда


Некоторые лица шутливо заметили, что Тимур Родригез специально дразнит их такими фото, потому что на родине ужасная погода, но всем понравились попугаи, сидящие на плечах у кумира. Самые заботливые фанаты посоветовали исполнителю избегать встреч с опасными насекомыми, потому что они могут причинить вред здоровью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:45
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