Анонсирована задняя оптика нового седана Toyota Avalon
Toyota продемонстрирована задняя оптика новой версии Avalon. Седан будущей генерации построили на модульном новом шасси.
Публичная премьера нового транспортного средства состоится пятнадцатого января во время автосалона в Детройте. Новое авто за счёт прогрессивной архитектуры будет шире и длиннее, однако легче своего предшественника. Стоит отметить, что в моторную гамму современного флагмана войдет четырёхцилиндровый 2,5-литровый силовой агрегат, и более мощную силовую установку V6 с объемом на 3,5 литра. Первый двигатель будет функционировать с вариатором. Топовый мотор работает с восьмиступенчатым автоматом.
Внимание стоит акцентировать на том, что доступной станет гибридная версия, оснащаемая 2,5-литровым силовым агрегатом с электроприводом. При этом суммарная отдача агрегатов составляет 210 лошадиных сил. Публичная премьера транспортного средства состоится 15 января во время автосалона в Детройте.
Публичная премьера нового транспортного средства состоится пятнадцатого января во время автосалона в Детройте. Новое авто за счёт прогрессивной архитектуры будет шире и длиннее, однако легче своего предшественника. Стоит отметить, что в моторную гамму современного флагмана войдет четырёхцилиндровый 2,5-литровый силовой агрегат, и более мощную силовую установку V6 с объемом на 3,5 литра. Первый двигатель будет функционировать с вариатором. Топовый мотор работает с восьмиступенчатым автоматом.
Внимание стоит акцентировать на том, что доступной станет гибридная версия, оснащаемая 2,5-литровым силовым агрегатом с электроприводом. При этом суммарная отдача агрегатов составляет 210 лошадиных сил. Публичная премьера транспортного средства состоится 15 января во время автосалона в Детройте.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00