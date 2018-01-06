Анонсирована задняя оптика нового седана Toyota Avalon

Публичная премьера нового транспортного средства состоится пятнадцатого января во время автосалона в Детройте. Новое авто за счёт прогрессивной архитектуры будет шире и длиннее, однако легче своего предшественника. Стоит отметить, что в моторную гамму современного флагмана войдет четырёхцилиндровый 2,5-литровый силовой агрегат, и более мощную силовую установку V6 с объемом на 3,5 литра. Первый двигатель будет функционировать с вариатором. Топовый мотор работает с восьмиступенчатым автоматом.Внимание стоит акцентировать на том, что доступной станет гибридная версия, оснащаемая 2,5-литровым силовым агрегатом с электроприводом. При этом суммарная отдача агрегатов составляет 210 лошадиных сил. Публичная премьера транспортного средства состоится 15 января во время автосалона в Детройте.