Певица Слава трогательно поздравила наследницу Александру с днем рождения

Исполнительница назвала дочь дорогим и любимым человеком, который приносит матери счастье и радость, после чего пожелала ей исполнения всех желаний. Подписчики сразу присоединились к словам певицы Славы и тоже написали много теплых слов, отметив, как девушка похожа на знаменитость.Некоторые фанаты вспомнили моменты, когда артистка показывала им снимки малышки, которая сейчас восхищает всех своим очарованием. Младшая сестра пока не спешит становиться взрослой, но активно помогает звезде вести домашнее хозяйство и даже показала в ролике, как нужно лепить вареники.