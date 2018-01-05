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Певица Слава трогательно поздравила наследницу Александру с днем рождения
Поклонники певицы Славы заметили в блоге трогательное сообщение, посвященное дню рождения ее наследницы Александры. Звезда опубликовала фото 19-летней красавицы и написала небольшой пост.

Исполнительница назвала дочь дорогим и любимым человеком, который приносит матери счастье и радость, после чего пожелала ей исполнения всех желаний. Подписчики сразу присоединились к словам певицы Славы и тоже написали много теплых слов, отметив, как девушка похожа на знаменитость.

Певица Слава трогательно поздравила наследницу Александру с днем рождения


Некоторые фанаты вспомнили моменты, когда артистка показывала им снимки малышки, которая сейчас восхищает всех своим очарованием. Младшая сестра пока не спешит становиться взрослой, но активно помогает звезде вести домашнее хозяйство и даже показала в ролике, как нужно лепить вареники.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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