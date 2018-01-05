Ольга Бузова прилетела в Дубай для выступления, но чувствует себя всё ещё плохо

Перед поездкой в жаркую страну звезда "Дома-2" жаловалась на плохое самочувствие, поэтому ей нужно было за пару дней, что были у неё в запасе, подлечиться. В ОАЭ Ольга прибыла, чтобы выступить на большой клубной площадке в Рождество, а компанию ей составят некоторые соотечественники, например, Егор Крид.Бузова опубликовала пост, в котором рассказала фанатам, что чувствует себя немного лучше. Кроме того, телезвезда попросила порекомендовать ей какие-нибудь хорошие книги, так как любит читать.В комментариях подписчики начали перечислять произведения, которые могут быть интересны Ольге. Многие поклонники серьёзно беспокоятся за здоровье 31-летней знаменитости, которая много работает и мало отдыхает. Бузовой советуют больше уделять времени отдыху и не думать, что болезни вечно будут проходить её стороной.Помимо физических болезней, Бузову одолевают тяжёлые мысли, и это заметно по её грустным публикациям в последнее время. Фанаты уверены, что это связано с помолвкой Тарасова и Костенко.