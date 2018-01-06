Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии

Сейчас сложно выяснить, кому из капитанов впервые пришло в голову устроить столь необычные увеселения для команды. Также историки не знают, в каком месте могли произойти события, однако Александр Эксквемелин, собравший хронику корсаров с древних времен, описывает в документах праздник на Ямайке в 1600 году. Тогда сюда прибыло множество кораблей, команда которых не имела хмурых лиц, где было написано желание наживы. Они приехали сюда отлично повеселиться, так что перед новогодними праздниками спускали все деньги, заработанные во время грабежей. Люди ходили по селам до тех пор, пока имели в кармане монеты на выпивку, а также имели любовные отношения с торговками и девицами, заранее готовящихся к приезду денежных кавалеров. Они собирались толпами возле гостей, пускающихся во все тяжкие. Автор хроники упоминал об одном моряке, заплатившем 500 реалов юной особе, чтобы посмотреть на ее танец в обнаженном виде. Его собрат выкатил на улицу бочку с вином и приглашал выпить каждого человека, проходящего рядом. Отказать пирату никто не осмеливался из-за заряженного ружья рядом, после чего он бросал в толпу купленное масло.Члены экипажа баловали себя напитком из винной пальмы, по вкусу напоминающим сок капусты. Однако местное чудо было достаточно крепким и могло свалить с ног любого смельчака. Созревшее дерево срубали мачете, после чего вырезали в коре выемку, чтобы туда стекала жидкость, которая после брожения превращалась в алкоголь. Затем в почете был фиговый аналог вместе с горьким спиртным, сделанным из отрубей маниоки и кисловатой картофельной брагой. Но эти искушения гурманов были только началом предстоящего праздника, во время которого устраивались настоящие театральные представления. Они были похожи на выступления артистов в балаганах перед простыми людьми, а также в сюжетах показывались шутливые заседания суда. Британец Уильям Дампир был ученым пиратом и после совершения трех путешествий вокруг света написал свои книги, а дальше занял почетное место в Королевском общества. Описываемые им события произошли на Тортуге 350 лет назад.Тогда экипаж капитана Энстиса решил показать зрителям спектакль на поляне возле тропического лесного массива. На траве лежал преступник, с ужасом смотревший в сторону выхода судьи. Его появление было встречено радостными криками пиратов и залпами оружия. На голове главного героя красовался колпак грязного оттенка, а вместо мантии плечи были покрыты куском парусины. Обвинитель начал свою речь, в которой назвал злоумышленника отъявленным негодяем, родившимся, чтобы быть повешенным, а потому его не брали пули и вода. Он ничего не пьет, кроме пива, отвергая все прочие благородные напитки, а также никогда не был замечен в состоянии полного опьянения. Потому такой тип является опасным для общества, потому что может быть обманщиком. Затем наступили классические судебные дебаты, после которых даже защитнику было сложно выполнять свой долг. Он тоже предложил привести приговор в исполнение, а дальше судья вынес вердикт, что это нужно сделать быстрее, так как уже наступила пора обеда, а никто во рту не имел маковой росинки. Процесс завершился под ликование остальных корсаров, и можно было наверстать упущенное, выпив ром вместе с подсудимым и продолжить праздник.Вот только не все события заканчивались благоприятным образом, потому что некоторые постановки простодушная команда принимала за реальность со всеми негативными последствиями. На борту “Черной вдовы” капитан решил порадовать команду сюжетом из жизни Македонского. Финал предусматривал казнь греческого собрата, роль которого была доверена почтенному Джеку Спинклзу. Однако канонир испортил всю пьесу, так как сначала он с недоумением наблюдал за повешением своего собрата, которого не брало оружие врагов. Испуганный таким предательством команды он примчался в трюм к морякам, прокричав им слова об убийстве на палубе, а дальше метнул зажженную бомбу в актеров. Люди побросали выпивку и выскочили на палубу с угрожающими воплями, после чего началось реальное побоище. Пока капитан навел порядок, главный герой остался без рук, а его жертва лишилась ноги.Пираты любили поражать королей своими роскошными новогодними подарками, о чем красноречиво свидетельствуют события 1578 года. Тогда Фрэнсису Дрейку пришлось стать перед выбором из-за грозившей виселицы, но спасением для него могла стать только победа над испанцами. Тогда британцы вели войну с этой страной, а смелые набеги героя истории на корабли врагов стали причиной его славы, после чего корсара пригласила во дворец королева Елизавета. Она одобрила план героя, предусматривающий грабежи противника, после чего пират стал адмиралом и получил в дар шарф с вышитыми словами благословения. Команда быстро пересекла пролив Магеллана и оказалась перед испанской гаванью, начав погоню за галеоном, где были сокровища. После битвы его удалось захватить, однако 45000 тонн серебра было выброшено за борт из-за перегрузки “Золотой лани”.Пират оставлял на ней золото и украшения, а после возвращения к родным берегам сначала спросил людей о здоровье венценосной особы. Тогда между странами был мир, так что его подвиги могли привести к смерти. Однако высокопоставленная покровительница велела немедленно переправить его судно в Детфорд, пока испанский посол требовал казни грабителя. Королеве удалось замять неприятную историю и сделать своего героя рыцарем, после чего он сделал ей потрясающий праздничный сюрприз, принеся в дар огромный бриллиант. Сейчас это чудо находится в короне и до сих пор хранится среди других ценностей Тауэра.