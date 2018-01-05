Экс-участник "Дома-2" Вальтер Соломенцев утратил смысл жизни, узнав, что Олеся Лисовская его не любит

Вальтер стал участником скандального реалити-шоу в апреле 2017 года, начав строить отношения с Олесей Лисовской, в которой души не чаял. При этом мужчина не скрывал, что у него за периметром есть супруга, родившая ему двоих детей. Развод с ней должен был состояться в мае того года.В августе Соломенцев понял, что его пребывание на проекте уже не имеет смысла, ведь он встретил свою любовь, и это было единственной целью. Вальтер и Олеся покинули "Дом-2", пробуя жить вне поля зрения телекамер. Поначалу было всё неплохо, но затем ситуация ухудшилась значительно. На сегодняшний день мужчина находится в замешательстве, так как все его мечты и планы разом рухнули.Лисовская призналась Соломенцеву, что не любит его, и эта новость стала для бывшего священника просто убийственной. Теперь Вальтер чувствует, что смысл его жизни утерялся, а наличие детей, друзей и бывшей жены не могут вывести его из этого крайне удручающего состояния.