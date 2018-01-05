В Мурманске мужчина угрожал расправой 58-летней супруге

По имеющейся информации, в полицию Мурманска накануне обратилась 56-летняя местная жительница, которая проживает в квартире по проспекту Героев-Североморцев. Женщина пожаловалась на своего мужа. По её словам, между ними произошел скандал, который возник на бытовой почве. Подозреваемый в нетрезвом состоянии подушкой сдавливал лицо потерпевшей и угрожал её убить.Эти угрозы женщина восприняла очень серьезно, вследствие чего обратилась за помощью. Городские представители органов правопорядка смогли выйти на подозреваемого. Во время допроса мужчина не стал отрицать свою вину. Сотрудниками МВД по факту угрозы человеческой жизни возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего между супругами.