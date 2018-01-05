АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В Мурманске мужчина угрожал расправой 58-летней супруге
56-летний житель Мурманска угрожал расправой своей 58-летней жене. Вследствие таких действий в отношении мужчины правоохранительные органы возбудили уголовное делопроизводство.

В Мурманске мужчина угрожал расправой 58-летней супруге

По имеющейся информации, в полицию Мурманска накануне обратилась 56-летняя местная жительница, которая проживает в квартире по проспекту Героев-Североморцев. Женщина пожаловалась на своего мужа. По её словам, между ними произошел скандал, который возник на бытовой почве. Подозреваемый в нетрезвом состоянии подушкой сдавливал лицо потерпевшей и угрожал её убить.

Эти угрозы женщина восприняла очень серьезно, вследствие чего обратилась за помощью. Городские представители органов правопорядка смогли выйти на подозреваемого. Во время допроса мужчина не стал отрицать свою вину. Сотрудниками МВД по факту угрозы человеческой жизни возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего между супругами.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:36
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости