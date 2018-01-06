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Ученые: Употребление 930 мг холина при беременности позволит улучшить интеллект и память детей
Ученые: Употребление всего 930 мг холина при беременности позволит улучшить интеллект и память детей.

Группа исследователей из Корнеллского университета изучили состояние беременных женщин на третьем триместре. Часть женщин получали холин в количестве 480 мг в сутки, остальные же получали вдвое большую дозу, 930 мг.

Как оказалось, употребление 930 мг холина способно повысить интеллект будущего малыша. Рекомендуемая доза холина содержится в 9 яйцах, включение их в рацион женщин в положении заметно улучшит состояние беременных и ребенка.

К такому выводу ученых привели результаты тестирования малышей, при оценке их когнитивных способностей заметно лучшие результаты дали дети, чьи мамы получали большую дозу холина. Исследование охватило как изучение и формирования рациона мам до родов, так и систематические тесты на скорость обработки информации детьми от 4 месяцев до года.
Ученые: Употребление 930 мг холина при беременности позволит улучшить интеллект и память детей

Кроме яиц холин содержится в красном мясе, рыбе, орехах и птице.
Наука
Добавил: kostiantyn Сегодня, 07:30
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