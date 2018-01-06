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В Калифорнии к 2040 году запретят продажи авто с ДВС
На территории Калифорнии планируют запретить продажу авто с ДВС. К этому призывает Фил Тинг, являющийся членом законодательного собрания штата.

В Калифорнии к 2040 году запретят продажи авто с ДВС

Им уже представлен соответствующий проект закона касательно запрета таких авто в Калифорнии. В случае его одобрения, нововведение уже в 2040 году вступит в силу. Проект Фила Тинга назвали "Закон о чистых авто 2040". Он подразумевает запрет регистрации транспорта, который обладает ненулевыми показателями выбросов в окружающую среду вредных веществ. В случае вступления в силу нововведения, жители штата смогут пользоваться авто с топливными элементами и электрокарами.

Из документа следует, что авто с нулевым выбросом загрязняющих веществ не должны в данном случае генерировать парниковые газы либо загрязнители. Вместе с этим законопроект не будет затрагивать коммерческий транспорт, обладающий массой свыше 4 535 кг и авто, являющееся собственностью жителей прочих штатов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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