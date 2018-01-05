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Зависшее над Эльбрусом НЛО вызвало дискуссии среди пользователей сетей
После публикации ролика, в котором показано НЛО, зависшее над Эльбрусом, пользователи сетей ведут массовые дискуссии, выражая разное мнение по такому поводу. Исследователи уверены, что тут находится база пришельцев, а ученые опровергают их доводы.

Легендарная гора Кавказа манит к себе не только альпинистов, но и представителей внеземных цивилизаций, решивших посетить это чудо природы. В сюжете видно, как объект странной формы, напоминающий огромную медузу, пытается рассмотреть окрестности, после чего решает немного отдохнуть в небе.

Зависшее над Эльбрусом НЛО вызвало дискуссии среди пользователей сетей


Само НЛО невозможно рассмотреть в деталях, но скептики и ученые уверены, что это просто очередная природная аномалия, которая часто встречается в таких местах. Потому феномен можно рассматривать с рациональной точки зрения и не связывать с ним гуманоидов, только до сих пор никто не может исследовать загадочное облако.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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