Зависшее над Эльбрусом НЛО вызвало дискуссии среди пользователей сетей
После публикации ролика, в котором показано НЛО, зависшее над Эльбрусом, пользователи сетей ведут массовые дискуссии, выражая разное мнение по такому поводу. Исследователи уверены, что тут находится база пришельцев, а ученые опровергают их доводы.
Легендарная гора Кавказа манит к себе не только альпинистов, но и представителей внеземных цивилизаций, решивших посетить это чудо природы. В сюжете видно, как объект странной формы, напоминающий огромную медузу, пытается рассмотреть окрестности, после чего решает немного отдохнуть в небе.
Само НЛО невозможно рассмотреть в деталях, но скептики и ученые уверены, что это просто очередная природная аномалия, которая часто встречается в таких местах. Потому феномен можно рассматривать с рациональной точки зрения и не связывать с ним гуманоидов, только до сих пор никто не может исследовать загадочное облако.
Легендарная гора Кавказа манит к себе не только альпинистов, но и представителей внеземных цивилизаций, решивших посетить это чудо природы. В сюжете видно, как объект странной формы, напоминающий огромную медузу, пытается рассмотреть окрестности, после чего решает немного отдохнуть в небе.
Само НЛО невозможно рассмотреть в деталях, но скептики и ученые уверены, что это просто очередная природная аномалия, которая часто встречается в таких местах. Потому феномен можно рассматривать с рациональной точки зрения и не связывать с ним гуманоидов, только до сих пор никто не может исследовать загадочное облако.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40