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На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в 2017 году
В России наивысшую степень популярности в прошлом году продемонстрировали авто с АКПП. По статистическим сведениям, каждая вторая машина, купленная в прошедшем году, была оборудована АКПП.

На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в 2017 году

Согласно результатам 2017 года, на долю авто с АКП пришлось 54 процента отечественного рынка. Сюда вошли также авто, оборудованные вариатором. В прошлом году авто с роботизированными коробками передач прибавили 2,5 процента, вследствие того, что многие популярные среди российских автолюбителей модели оснащаются непосредственно автоматической КПП. Примером в данном случае являются бестселлеры Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris.

Несколько лет назад ситуация была другой. Машины с автоматом отставали от авто с механикой в 2014 году. Их доля тогда на российском авторынке не превышала 49,1 процента. Впервые результаты продаж авто, оснащенных роботизированной КПП смогли превысить показатели продаж авто с МКПП в прошлом году.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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