На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в 2017 году

Согласно результатам 2017 года, на долю авто с АКП пришлось 54 процента отечественного рынка. Сюда вошли также авто, оборудованные вариатором. В прошлом году авто с роботизированными коробками передач прибавили 2,5 процента, вследствие того, что многие популярные среди российских автолюбителей модели оснащаются непосредственно автоматической КПП. Примером в данном случае являются бестселлеры Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris.Несколько лет назад ситуация была другой. Машины с автоматом отставали от авто с механикой в 2014 году. Их доля тогда на российском авторынке не превышала 49,1 процента. Впервые результаты продаж авто, оснащенных роботизированной КПП смогли превысить показатели продаж авто с МКПП в прошлом году.