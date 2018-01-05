В Малайзии байкеры сняли на видео реального “призрачного гонщика”

В сюжете виден мотоцикл, несущийся по ней без водителя, но при этом отлично сохраняющий равновесие. Свидетели события были вынуждены спрятаться, чтобы не испугать незримое существо, а также не привлекать к себе внимания. Вторая полоса, по которой двигается транспорт, имеет ограду в виде линий, так что рассмотреть мельчайшие детали сложно.Пользователи сетей признались, что были напуганы после просмотра ролика, собравшего миллион лайков. Многие люди не захотели оказаться на месте героев, но скептики были уверены, что это обычный монтаж. Они считают, что водитель просто скрывается и его не видно из-за специфики съемки.