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Рита Керн научила Александру Шеву и всех остальных девушек управлять мужчинами
Экс-участница "Дома-2" Рита Керн, которая прославилась не только пребыванием на популярном проекте, но и своей неординарной внешностью, решила дать несколько советов действующей жительнице телестройки Александре Шеве, которые, как она уверяет, помогут ей управлять мужчинами.

Как отметила Керн, Шева делает ошибки в отношениях с парнями, а главной из них является прирученность после "волшебства". Мудрая телезвезда, повидавшая много чего в романах с мужчинами на своём веку, заметила, что Александра совершенно напрасно готова сделать для кавалера всё после бурной ночи.

Рита Керн научила Александру Шеву и всех остальных девушек управлять мужчинами

По словам Риты, Александре нужно научиться оставаться "холодной" даже после "волшебства", чтобы возлюбленный то и дело волновался, рассуждая о том, что он, возможно, сделал не так, что его девушка не пребывает на седьмом небе от счастья. При этом данный приём Керн призвала взять на заметку и других девушек.

Рита Керн научила Александру Шеву и всех остальных девушек управлять мужчинами

«В общении с мужчинами нет правильной и неправильной модели поведения. Знаю много пар, у которых всё начиналось с интима, и они вместе уже много лет. Бывает и наоборот: люди долго узнают друг друга, а потом не сходятся в постели», - объяснила Рита.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:55
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