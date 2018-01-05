Рита Керн научила Александру Шеву и всех остальных девушек управлять мужчинами

«В общении с мужчинами нет правильной и неправильной модели поведения. Знаю много пар, у которых всё начиналось с интима, и они вместе уже много лет. Бывает и наоборот: люди долго узнают друг друга, а потом не сходятся в постели», - объяснила Рита.

Как отметила Керн, Шева делает ошибки в отношениях с парнями, а главной из них является прирученность после "волшебства". Мудрая телезвезда, повидавшая много чего в романах с мужчинами на своём веку, заметила, что Александра совершенно напрасно готова сделать для кавалера всё после бурной ночи.По словам Риты, Александре нужно научиться оставаться "холодной" даже после "волшебства", чтобы возлюбленный то и дело волновался, рассуждая о том, что он, возможно, сделал не так, что его девушка не пребывает на седьмом небе от счастья. При этом данный приём Керн призвала взять на заметку и других девушек.