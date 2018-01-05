Рита Керн научила Александру Шеву и всех остальных девушек управлять мужчинами
Экс-участница "Дома-2" Рита Керн, которая прославилась не только пребыванием на популярном проекте, но и своей неординарной внешностью, решила дать несколько советов действующей жительнице телестройки Александре Шеве, которые, как она уверяет, помогут ей управлять мужчинами.
Как отметила Керн, Шева делает ошибки в отношениях с парнями, а главной из них является прирученность после "волшебства". Мудрая телезвезда, повидавшая много чего в романах с мужчинами на своём веку, заметила, что Александра совершенно напрасно готова сделать для кавалера всё после бурной ночи.
По словам Риты, Александре нужно научиться оставаться "холодной" даже после "волшебства", чтобы возлюбленный то и дело волновался, рассуждая о том, что он, возможно, сделал не так, что его девушка не пребывает на седьмом небе от счастья. При этом данный приём Керн призвала взять на заметку и других девушек.
Как отметила Керн, Шева делает ошибки в отношениях с парнями, а главной из них является прирученность после "волшебства". Мудрая телезвезда, повидавшая много чего в романах с мужчинами на своём веку, заметила, что Александра совершенно напрасно готова сделать для кавалера всё после бурной ночи.
По словам Риты, Александре нужно научиться оставаться "холодной" даже после "волшебства", чтобы возлюбленный то и дело волновался, рассуждая о том, что он, возможно, сделал не так, что его девушка не пребывает на седьмом небе от счастья. При этом данный приём Керн призвала взять на заметку и других девушек.
«В общении с мужчинами нет правильной и неправильной модели поведения. Знаю много пар, у которых всё начиналось с интима, и они вместе уже много лет. Бывает и наоборот: люди долго узнают друг друга, а потом не сходятся в постели», - объяснила Рита.