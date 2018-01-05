Поклонники озадачены поведением Даны Борисовой из-за роликов с пением в машине

Знаменитость опубликовала в блоге несколько сюжетов, сопроводив их упоминанием о трезвости, но подписчики сразу заметили их однотипность, а также им не понравился внешний вид Даны Борисовой со странным выражением глаз. Некоторые лица даже сравнили ее с зомби, а преданные фанаты посоветовали не обращать внимания на такие комментарии.Они считают, что видео были сделаны от скуки, потому что ведущей просто нечем заняться. Люди хотят, чтобы она быстрее вышла на работу и начала создавать новые проекты, а также уделила время своей дочери Полине. Пользователи сетей поздравили звезду с новогодними праздниками и пожелали исполнения сокровенных желаний.