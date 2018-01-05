Поклонники озадачены поведением Даны Борисовой из-за роликов с пением в машине
В последнее время ведущая часто рассказывает о полном избавлении от своей зависимости, однако поклонники заметили, что она часто снимает ролики со своим пением в машине, а также считает себя “Леди совершенством”. Они озадачены поведением ведущей, а недоброжелатели даже предположили, что звезда вернулась к старому образу жизни.
Знаменитость опубликовала в блоге несколько сюжетов, сопроводив их упоминанием о трезвости, но подписчики сразу заметили их однотипность, а также им не понравился внешний вид Даны Борисовой со странным выражением глаз. Некоторые лица даже сравнили ее с зомби, а преданные фанаты посоветовали не обращать внимания на такие комментарии.
Они считают, что видео были сделаны от скуки, потому что ведущей просто нечем заняться. Люди хотят, чтобы она быстрее вышла на работу и начала создавать новые проекты, а также уделила время своей дочери Полине. Пользователи сетей поздравили звезду с новогодними праздниками и пожелали исполнения сокровенных желаний.
Знаменитость опубликовала в блоге несколько сюжетов, сопроводив их упоминанием о трезвости, но подписчики сразу заметили их однотипность, а также им не понравился внешний вид Даны Борисовой со странным выражением глаз. Некоторые лица даже сравнили ее с зомби, а преданные фанаты посоветовали не обращать внимания на такие комментарии.
Они считают, что видео были сделаны от скуки, потому что ведущей просто нечем заняться. Люди хотят, чтобы она быстрее вышла на работу и начала создавать новые проекты, а также уделила время своей дочери Полине. Пользователи сетей поздравили звезду с новогодними праздниками и пожелали исполнения сокровенных желаний.