АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Поклонники озадачены поведением Даны Борисовой из-за роликов с пением в машине
В последнее время ведущая часто рассказывает о полном избавлении от своей зависимости, однако поклонники заметили, что она часто снимает ролики со своим пением в машине, а также считает себя “Леди совершенством”. Они озадачены поведением ведущей, а недоброжелатели даже предположили, что звезда вернулась к старому образу жизни.

Знаменитость опубликовала в блоге несколько сюжетов, сопроводив их упоминанием о трезвости, но подписчики сразу заметили их однотипность, а также им не понравился внешний вид Даны Борисовой со странным выражением глаз. Некоторые лица даже сравнили ее с зомби, а преданные фанаты посоветовали не обращать внимания на такие комментарии.

Поклонники озадачены поведением Даны Борисовой из-за роликов с пением в машине


Они считают, что видео были сделаны от скуки, потому что ведущей просто нечем заняться. Люди хотят, чтобы она быстрее вышла на работу и начала создавать новые проекты, а также уделила время своей дочери Полине. Пользователи сетей поздравили звезду с новогодними праздниками и пожелали исполнения сокровенных желаний.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:21
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости