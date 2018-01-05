Замёршие от холода в США игуаны попадали с деревьев

Аномальное снижение температуры воздуха больно ударило по теплолюбивым животным юга США. Фиксируются случаи гибели акул в Атлантике и черепах в Мексиканском заливе. А во Флориде можно увидеть леденящую кровь картину: обочины дорог, усыпанные телами игуан. Для холоднокровных растительноядных ящериц понижение температуры до +5 является крайне опасным – игуаны впадают в оцепенение и теряют возможность держаться за ветку.Однако зоолог Кристен Соммерс не советует жалостливым жителям Флориды пытаться отогреть упавших с веток игуан, ведь пришедшее в себя пресмыкающееся может оказаться агрессивным. Соммерс утверждает, что лежащие без движения ящерицы не погибли, они с возвращением комфортной температуры «отогреются» и вновь смогут вернуться на свои деревья.