Один из 99 суперкаров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне
На улицах Лондона был запечатлен суперкар Aston Martin Vanquish Zagato. Автор фотографии автомобиля Aston Martin Vanquish Zagato отметил, что не часто можно встретить припаркованный в переулке редкий и дорогостоящий суперкар.
Судя по опубликованным фотографиям, в Лондоне запечатлён суперкар Aston Martin Vanquish Zagato в кузове кабриолет красного цвета. Автомобиль имеет карбоновый аэродинамический обвес и красно-чёрный кожаный салон. Владельцы подобных суперкаров редко оставляют их без присмотра посреди улицы.
Премьера автомобиля Aston Martin Vanquish Zagato состоялась в 2016 году, тогда же производители сообщили, что суперкар выйдет лимитированным тиражом в количестве 99 экземпляров. Коллекционеры со всего мира практически мгновенно раскупили весь тираж автомобиля.
Отмечается, что швейцарский коллекционер несколько дней назад выставил на продажу Aston Martin Vanquish Zagato, запросив за него 1 500 000 долларов. В качестве силовой установки суперкара установлен атмосферный двигатель V12 мощностью 592 лошадиные силы.
Судя по опубликованным фотографиям, в Лондоне запечатлён суперкар Aston Martin Vanquish Zagato в кузове кабриолет красного цвета. Автомобиль имеет карбоновый аэродинамический обвес и красно-чёрный кожаный салон. Владельцы подобных суперкаров редко оставляют их без присмотра посреди улицы.
Премьера автомобиля Aston Martin Vanquish Zagato состоялась в 2016 году, тогда же производители сообщили, что суперкар выйдет лимитированным тиражом в количестве 99 экземпляров. Коллекционеры со всего мира практически мгновенно раскупили весь тираж автомобиля.
Отмечается, что швейцарский коллекционер несколько дней назад выставил на продажу Aston Martin Vanquish Zagato, запросив за него 1 500 000 долларов. В качестве силовой установки суперкара установлен атмосферный двигатель V12 мощностью 592 лошадиные силы.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:00