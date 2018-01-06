Один из 99 суперкаров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

Судя по опубликованным фотографиям, в Лондоне запечатлён суперкар Aston Martin Vanquish Zagato в кузове кабриолет красного цвета. Автомобиль имеет карбоновый аэродинамический обвес и красно-чёрный кожаный салон. Владельцы подобных суперкаров редко оставляют их без присмотра посреди улицы.Премьера автомобиля Aston Martin Vanquish Zagato состоялась в 2016 году, тогда же производители сообщили, что суперкар выйдет лимитированным тиражом в количестве 99 экземпляров. Коллекционеры со всего мира практически мгновенно раскупили весь тираж автомобиля.Отмечается, что швейцарский коллекционер несколько дней назад выставил на продажу Aston Martin Vanquish Zagato, запросив за него 1 500 000 долларов. В качестве силовой установки суперкара установлен атмосферный двигатель V12 мощностью 592 лошадиные силы.