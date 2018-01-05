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Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60 секунд» начнут производить в США
В компании Fusion Motor сообщили о старте производства в США маслкаров Eleanor Mustang Fastback. Автомобиль Eleanor Mustang Fastback является лицензированной копией машины «Элеонора», которую снимали в киноленте «Угнать за 60 секунд».

Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60 секунд» начнут производить в США


На производство автомобилей Eleanor Mustang Fastback получила право компания Fusion Motor. Согласие на выпуск маслкара под названием «Элеонора» дала Дениз Халицки, так как в своё время кинофильм создал её покойный супруг «Тоби» Халицки. Спорткар «Элеонора» до сих пор узнают американские автолюбители, несмотря на то, что последний кинофильм на экраны вышел 18 лет назад.

По словам разработчиков, маслкар Eleanor Mustang Fastback будет построен на основе оригинальной модели Ford Mustang Fastback 1967 года. Отмечается, что на создание автомобиля понадобится примерно полгода.

В оснащение спорткара Eleanor Mustang Fastback войдёт светодиодная оптика, дифференциал ограниченного трения, задняя подвеска с несколькими рычагами, стереосистема с Bluetooth, климат-контроль и тормозная система Wilwood. Ожидается, что цена маслкара Eleanor Mustang Fastback составит около 189 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:10
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