Светлана Светикова рассказала поклонникам о праздничных шалостях своего сына Милана

На этот раз исполнительница была огорчена таким событиями, отметив, что прыжок 4-летнего малыша покорил праздничное дерево. Он был запечатлен возле лежащей пушистой красавицы, но подписчики сразу попытались успокоить Светлану Светикову, отметив, что их дети тоже часто бывали в аналогичных ситуациях. Они сразу посоветовали артистке хорошо закрепить ее или привязать к батарее, чтобы потом не волноваться за игры малышей.Многие пользователи сетей порадовались за игрушки, которые не могут разбиться, а также упомянули о хороводах, когда из стеклянных шаров только два осталось целыми. Люди пожелали звезде прекрасных праздников рядом с близкими людьми и творческих успехов.