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Светлана Светикова рассказала поклонникам о праздничных шалостях своего сына Милана
Певица после рождения второго ребенка часто балует поклонников интересными сюжетами, рассказывающими о буднях в декрете. Сейчас Светлана Светикова опубликовала в Instagram новый пост, где были описаны праздничные шалости ее сына Милана, уронившего новогоднюю елку.

На этот раз исполнительница была огорчена таким событиями, отметив, что прыжок 4-летнего малыша покорил праздничное дерево. Он был запечатлен возле лежащей пушистой красавицы, но подписчики сразу попытались успокоить Светлану Светикову, отметив, что их дети тоже часто бывали в аналогичных ситуациях. Они сразу посоветовали артистке хорошо закрепить ее или привязать к батарее, чтобы потом не волноваться за игры малышей.

Светлана Светикова рассказала поклонникам о праздничных шалостях своего сына Милана


Многие пользователи сетей порадовались за игрушки, которые не могут разбиться, а также упомянули о хороводах, когда из стеклянных шаров только два осталось целыми. Люди пожелали звезде прекрасных праздников рядом с близкими людьми и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:13
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