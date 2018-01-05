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Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
5 января в Миассе состоялось торжественное открытие памятника… пельменю. Монумент одному из любимейших блюд россиян установлен у местного музея пельменя. Открытие скульптурной композиции сопровождалось массовой лепкой пельменей по сибирскому рецепту.

Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю


При большом стечении людей в Миассе (Южный Урал) 5 января открылся необычный памятник. Скульптурная композиция представляет собой сидящего за столом бородатого мужика, предвкушающего наслаждение от поедания громаднейшего пельменя. Стол украшен поучительной надписью: «Большому пельменю рот радуется». Таким стало воплощение задумки Юрия Фёдорова – победителя конкурса на лучший вариант памятник любимому на Урале пельменю.

Скульптурная композиция, посвященная обожаемому многими россиянами кушанью, установлена у единственного в России музея пельменя (Челябинская область, город Миасс, дом купца Смирнова). А вот памятник Пельменю в Миассе никак нельзя назвать уникальным: в городе Ижевске уже есть трёхметровая композиция, изображающая вилку с насаженным на неё метровым пельменем.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:00
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Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
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