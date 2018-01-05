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Ридли Скотт может стать режиссером фильма о Мерлине
Известный в Голливуде режиссер Ридли Скотт ведет переговоры с кинокомпанией Disney. Так он собирается договориться о том, чтобы заняться съемками фильма о волшебнике Мерлине.

Ридли Скотт может стать режиссером фильма о Мерлине


На данный момент есть информация, что для развития этого проект могут пригласить продюсера Джила Неттера. Помимо автора таких известных фильмов как «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор», кинокомпания пригласит сценариста Филиппа Бойенса. Стоит отметить, что он стал автором сюжетов для «Хоббита» и «Властелина Колец».

На данный момент никто не сообщает, сколько будут длиться съемки этого фильма. Так кинолента может рассказать зрителю о жизни молодого Мерлина и его становлении волшебником. О последних годах жизни волшебника рассказывает книга The Lost Years Of Merlin, которая появилась в 2016 году.

Интересно, что до этого проектом собиралась заняться киностудия Warner Bros., но все разрешение на это было продано компании Walt Disney.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50
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