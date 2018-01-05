Ридли Скотт может стать режиссером фильма о Мерлине
Известный в Голливуде режиссер Ридли Скотт ведет переговоры с кинокомпанией Disney. Так он собирается договориться о том, чтобы заняться съемками фильма о волшебнике Мерлине.
На данный момент есть информация, что для развития этого проект могут пригласить продюсера Джила Неттера. Помимо автора таких известных фильмов как «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор», кинокомпания пригласит сценариста Филиппа Бойенса. Стоит отметить, что он стал автором сюжетов для «Хоббита» и «Властелина Колец».
На данный момент никто не сообщает, сколько будут длиться съемки этого фильма. Так кинолента может рассказать зрителю о жизни молодого Мерлина и его становлении волшебником. О последних годах жизни волшебника рассказывает книга The Lost Years Of Merlin, которая появилась в 2016 году.
Интересно, что до этого проектом собиралась заняться киностудия Warner Bros., но все разрешение на это было продано компании Walt Disney.
На данный момент есть информация, что для развития этого проект могут пригласить продюсера Джила Неттера. Помимо автора таких известных фильмов как «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор», кинокомпания пригласит сценариста Филиппа Бойенса. Стоит отметить, что он стал автором сюжетов для «Хоббита» и «Властелина Колец».
На данный момент никто не сообщает, сколько будут длиться съемки этого фильма. Так кинолента может рассказать зрителю о жизни молодого Мерлина и его становлении волшебником. О последних годах жизни волшебника рассказывает книга The Lost Years Of Merlin, которая появилась в 2016 году.
Интересно, что до этого проектом собиралась заняться киностудия Warner Bros., но все разрешение на это было продано компании Walt Disney.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50