Ридли Скотт может стать режиссером фильма о Мерлине

На данный момент есть информация, что для развития этого проект могут пригласить продюсера Джила Неттера. Помимо автора таких известных фильмов как «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор», кинокомпания пригласит сценариста Филиппа Бойенса. Стоит отметить, что он стал автором сюжетов для «Хоббита» и «Властелина Колец».На данный момент никто не сообщает, сколько будут длиться съемки этого фильма. Так кинолента может рассказать зрителю о жизни молодого Мерлина и его становлении волшебником. О последних годах жизни волшебника рассказывает книга The Lost Years Of Merlin, которая появилась в 2016 году.Интересно, что до этого проектом собиралась заняться киностудия Warner Bros., но все разрешение на это было продано компании Walt Disney.