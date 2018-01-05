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Юлия Меньшова учится делать фото для Instagram
Ведущая решила во время поездки с избранником Игорем Гординым и наследницей Таисией не тратить времени даром. Юлия Меньшова учится делать фото для Instagram, так как в последнее время ее сюжеты часто подвергаются критике со стороны поклонников.

Звезда решила попросить свою 14-летнюю дочь помочь ей в столь нелегком деле, так что девочка с удовольствием просветила родителей, что нужно сделать, чтобы выглядеть стильно. Таисия рассказала о модном селфи, когда лица людей прикрываются руками, после чего Юлия Меньшова опубликовала новый сюжет с учетом пожеланий.

Юлия Меньшова учится делать фото для Instagram


Поклонники позитивно отнеслись к таким переменам и поддержали знаменитость, а также сделали выводы, что ее супругу лучше делать снимки без таких дополнений. Многие люди с удовольствием рассказали ведущей о своих ребятах, тоже подверженных этому течению, после чего похвалили ее за заботу о семье и порадовались дружной атмосфере, где можно предаваться увлекательным занятиям.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:14
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