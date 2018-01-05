Ижевский автозавод за 11 месяцев выпустил свыше 107 000 авто

Представителями Минпромторга Удмуртии передаётся, что за 11 месяцев позапрошлого года предприятие выпустило свыше 96 000 авто. В настоящее время завод осуществляет выпуск до 30 машин в час. В рамках ижевского завода LADA продолжается сборка лифтбэка LADA Granta. Но в ближайшее время производство этого авто перейдет к автозаводу в Тольятти. При этом на образовавшихся мощностях станут собирать LADA Vesta.В сентябре 2017 года на ижевском автозаводе LADA запустили серийное производство новых версий LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Представители «АвтоВАЗ» отметили, что в рамках предприятия собирают самые востребованные отечественные модели. Лидерами стали новинки Vesta SW и Vesta SW Cross.