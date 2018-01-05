Panasonic на CES представит концепт-кар собственной разработки

Информация касательно данного транспортного средства пока отсутствует. Однако имеются фотографии, которые уже опубликовали в глобальной Сети. Имеется вероятность, что речь идёт о беспилотном электрическом шаттле либо стенде для демонстрации современных технологий компании. Компания Panasonic подобный прототип в 2016 году показала в рамках CES.Ранее передавалось, что инженеры Panasonic приступят к разработке автопилота. Для него уже сконструировали чип, с помощью которого обрабатываются изображения, а также поступающие данные непосредственно с ультразвуковых индикаторов. Автопилот собираются запустить в серийное производство в 2022 году. По мнению экспертов компании, данные инновационные разработки в развитии бизнеса имеют хорошую перспективу.