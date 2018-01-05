Panasonic на CES представит концепт-кар собственной разработки
Развивающаяся технологичная компания Panasonic из Японии собирается на выставке современной потребительской электроники CES показать свой новый концепт.
Информация касательно данного транспортного средства пока отсутствует. Однако имеются фотографии, которые уже опубликовали в глобальной Сети. Имеется вероятность, что речь идёт о беспилотном электрическом шаттле либо стенде для демонстрации современных технологий компании. Компания Panasonic подобный прототип в 2016 году показала в рамках CES.
Ранее передавалось, что инженеры Panasonic приступят к разработке автопилота. Для него уже сконструировали чип, с помощью которого обрабатываются изображения, а также поступающие данные непосредственно с ультразвуковых индикаторов. Автопилот собираются запустить в серийное производство в 2022 году. По мнению экспертов компании, данные инновационные разработки в развитии бизнеса имеют хорошую перспективу.
Информация касательно данного транспортного средства пока отсутствует. Однако имеются фотографии, которые уже опубликовали в глобальной Сети. Имеется вероятность, что речь идёт о беспилотном электрическом шаттле либо стенде для демонстрации современных технологий компании. Компания Panasonic подобный прототип в 2016 году показала в рамках CES.
Ранее передавалось, что инженеры Panasonic приступят к разработке автопилота. Для него уже сконструировали чип, с помощью которого обрабатываются изображения, а также поступающие данные непосредственно с ультразвуковых индикаторов. Автопилот собираются запустить в серийное производство в 2022 году. По мнению экспертов компании, данные инновационные разработки в развитии бизнеса имеют хорошую перспективу.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:20