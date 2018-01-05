АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Panasonic на CES представит концепт-кар собственной разработки
Развивающаяся технологичная компания Panasonic из Японии собирается на выставке современной потребительской электроники CES показать свой новый концепт.

Panasonic на CES представит концепт-кар собственной разработки

Информация касательно данного транспортного средства пока отсутствует. Однако имеются фотографии, которые уже опубликовали в глобальной Сети. Имеется вероятность, что речь идёт о беспилотном электрическом шаттле либо стенде для демонстрации современных технологий компании. Компания Panasonic подобный прототип в 2016 году показала в рамках CES.

Ранее передавалось, что инженеры Panasonic приступят к разработке автопилота. Для него уже сконструировали чип, с помощью которого обрабатываются изображения, а также поступающие данные непосредственно с ультразвуковых индикаторов. Автопилот собираются запустить в серийное производство в 2022 году. По мнению экспертов компании, данные инновационные разработки в развитии бизнеса имеют хорошую перспективу.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости