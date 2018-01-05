В Индии разрабатывают малую ракету для вывода мини-спутников

О намерениях Индийской организации космических исследований сообщил Джитендра Сингх, который выступает в роли министра атомной энергетики и космоса в стране. Так по его словам ракета SSLV позволит запускать аппараты на орбиту Земли за более низкую цену. При этом первый ее полет должен состояться уже в следующем году.Сингх отметил, что на данный момент в мире наблюдается тенденция на разработку миниатюрных ракет-носителей и спутников, поскольку это выгодно. Сообщается, что SSLV окажется короче и легче PSLV на 25 метров и 100 тонн соответственно. Ракетно-космический комплекс позволит выводить КА различного назначения на высоту до 2 тысяч километров. Ожидается, что цена первого пуска будет в 10 раз меньше, чем полет основной ракеты PSLV.