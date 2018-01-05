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Саша Черно похвасталась перепиской, в которой получила новогоднее поздравление лично от Ольги Бузовой
Участница скандального телепроекта "Дом-2" Саша Черно показала в Instagram переписку личного характера с Ольгой Бузовой, в которой девушки обмениваются новогодними поздравлениями и пожеланиями.

Саша Черно находится на проекте уже на протяжении 10 месяцев, и большую часть этого времени она провела в отношениях с Иосифом Оганесяном. Правда, в последнее время отношения у данной парочки совсем не ладятся, а парень, прибыв на Сейшелы, решил и вовсе забыть про возлюбленную, начав флиртовать с другими девушками.

Саша Черно похвасталась перепиской, в которой получила новогоднее поздравление лично от Ольги Бузовой

Какое-то время Саша пыталась вернуть любимого парня, но затем поняла, что не получится. Девушка пробует выстраивать жизнь без присутствия в ней Оганесяна, но перед этим ей пришлось выдержать несколько нервных срывов, много слёз и всего сопутствующего этому.

Бузова, являясь ведущей телешоу, хорошо осведомлена о положении дел в личной жизни Черно. Как известно, Ольга оказалась в подобной ситуации, когда её бросил футболист Дмитрия Тарасов, поэтому она очень хорошо понимает Александру.

Телеведущая и певица написала в Новый год Саше, поздравив с праздником, а также добавила, что она обязательно будет счастлива.

Саша Черно похвасталась перепиской, в которой получила новогоднее поздравление лично от Ольги Бузовой
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:54
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