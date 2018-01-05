Из-за снежной бури в США «Аэрофлот» задерживает рейсы в Нью-Йорк

Зимняя стужа с пронзительными ветрами обрушилась на северо-восток США. По предварительной информации, уже 16 американцев погибли, замёрзнув в авто или спасая свои машины из снежных заносов. Особо страдает от стихии мегаполис Нью-Йорк, в городе объявлено чрезвычайное положение. Кроме аэропорта Ла-Гардия, также закрыт и Международный аэропорт им. Джона Кеннеди. Всего же американские авиакомпании за двое суток (4 и 5 января) решили отменить около 5 000 рейсов!Авиаперевозчик «Аэрофлот» (Россия) предупредил пассажиров о задержке рейсов SU100, SU102 и SU122, следующих из «Шереметьево» в заметённый снегом Нью-Йорк. Рейсы откладываются в среднем на 3-5 часов. Авиапассажирам отложенных рейсов предложено переоформить билеты или вернуть деньги за несостоявшийся авиаперелёт.Отметим, что посадка отдельных рейсов в Нью-Йорк перенесена на иные аэропорты США. Людей, приземлившихся в других населённых пунктах США авиакомпании готовы доставить в Нью-Йорк автотранспортом.