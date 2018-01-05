Известно, где Киев будет хранить летальное оружие США

Известно, что сейчас представители армии США на Украине расположены в ее западной части. Вполне возможно, что чуть позже оружейный арсенал будет перевезен в центральную часть Украины. Все дело в том, что в Пентагоне очень переживают по поводу возможного захвата оружия противником, поэтому каждое испытание будет контролироваться американскими военными.Стоит напомнить, что МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда начнут применять это новое оружие на Донбассе. Так дипломат отметил, что американский арсенал приведут в боевую готовность только в том случае, если со стороны врага будут замечены какие-либо провокации.