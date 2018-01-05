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В Южной Корее построили самый большой плавучий завод по производству сжиженного газа
Инженеры из Южной Кореи собрали самый крупный в мире плавучий завод Prelude, который сможет добывать сжиженный природный газ и обеспечивать ним целый город. Так конструкция станет самой большой среди всех морских суден.

В Южной Корее построили самый большой плавучий завод по производству сжиженного газа


По данным издания Sudostroenie Info, газодобывающий корабль Prelude будет передан руководству компании Shell из Австралии, которая является также хозяином месторождения, где установка станет добывать сжиженный газ. Таким образом, компания-разработчик из Южной Кореи собирается совершить передачу судна в этом году. В этот же период начнется работа плавающего завода.

Стоит отметить, что длина газодобывающего судна составляет 488 метров, а его ширина достигает 74 метра.

Сообщается, что корабль Prelude сможет предоставлять до 3,6 миллиона тонн природного горючего, а также 1,3 млн. т конденсата, который будет получаться из этого же сжиженного газа. Благодаря таким объемам добычи Гонконг удовлетворит все свои потребности в этом топливе.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:42
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