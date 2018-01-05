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В Индии монах на религиозном празднике протащил фургон своим половым органом
В Индии начался религиозный праздник Магх Мела, который будет продолжаться 48 дней. В честь такого события монах протащил фургон своим половым органом, после чего пресса написала о его невероятных физических возможностях.

На фестивале индусы с разных уголков страны собираются возле Ганга, чтобы совершить там омовение и избавиться от грехов, а также укрепить духовную силу. Паломники показывают свое мастерство в разных жанрах, но зрители были восхищены поступком аскета, решившего показать, чего он достиг на пути просветления.

В Индии монах на религиозном празднике протащил фургон своим половым органом


Мужчина часть каната прикрепил к пенису, а дальше стал тащить на нем фургон, весящий несколько тонн без малейшего ущерба для здоровья. Данная категория лиц отвергает все земные соблазны и занимается духовными практиками, а также предпочитает носить скромные одеяния и полагаться на доброту незнакомых особ, дающих им пропитание.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00
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