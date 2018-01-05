АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Элина Камирен заявила, что Александр Задойнов наживается на благотворительности и не хочет платить алименты
Элина Камирен, которая в Новый год рассердилась на Александра Задойнова, выставила молодого человека в дурном свете, заявив, что благотворительный фонд, организованный парнем, нужен ему только для обогащения себя.

Кроме того, экс-участница "Дома-2" добавила, что Задойнов не хочет платить алименты, и ей весьма неприятно осознавать, что отец совсем не желает помогать дочери.

Элина Камирен заявила, что Александр Задойнов наживается на благотворительности и не хочет платить алименты

Камирен также отметила, что Александр долго не звонил и не спрашивал ничего о дочке до Нового года. В последний раз мужчина набирал номер бывшей любимой женщины в сентябре. По словам Элины, объясняя своё отсутствие на протяжении трёх месяцев, Задойнов сказал, что у него просто не было времени.

При этом, как заметила Элина, время, чтобы общаться с поклонниками каждый день, у Александра всегда есть. Впрочем, женщина и сама может заниматься воспитанием девочки, и помощи от отца ребёнка не ждёт.

Элина Камирен заявила, что Александр Задойнов наживается на благотворительности и не хочет платить алименты

Прежде стало известно, что Камирен не позволила Задойнову поздравить дочку с Новым годом, и даже не сказала, где находится его кровиночка в данный момент.

Александр уверяет, что у него слишком много дел, и уж очень далеко он живёт от дочки и Камирен, чтобы видеться с ними часто.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:16
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости