Элина Камирен заявила, что Александр Задойнов наживается на благотворительности и не хочет платить алименты

Кроме того, экс-участница "Дома-2" добавила, что Задойнов не хочет платить алименты, и ей весьма неприятно осознавать, что отец совсем не желает помогать дочери.Камирен также отметила, что Александр долго не звонил и не спрашивал ничего о дочке до Нового года. В последний раз мужчина набирал номер бывшей любимой женщины в сентябре. По словам Элины, объясняя своё отсутствие на протяжении трёх месяцев, Задойнов сказал, что у него просто не было времени.При этом, как заметила Элина, время, чтобы общаться с поклонниками каждый день, у Александра всегда есть. Впрочем, женщина и сама может заниматься воспитанием девочки, и помощи от отца ребёнка не ждёт.Прежде стало известно, что Камирен не позволила Задойнову поздравить дочку с Новым годом, и даже не сказала, где находится его кровиночка в данный момент.Александр уверяет, что у него слишком много дел, и уж очень далеко он живёт от дочки и Камирен, чтобы видеться с ними часто.