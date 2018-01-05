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Американские инженеры изобрели искусственные мускулы для роботов
Американские специалисты из Университета Колорадо разработали специальную искусственную мускулатуру, которая позволит роботам лучше чувствовать легкие и хрупкие предметы. Так андроиды станут аккуратнее.

Американские инженеры изобрели искусственные мускулы для роботов


До этого момента роботы были сконструированы из очень сложных и тяжелых механизмов, которые в большей мере подходят только для физически тяжелых задач. Теперь мягкая мускулатура сделает «искусственных людей» более гибкими, а их движения станут плавными и аккуратными. Благодаря этому, андроиды смогут более чувствительно обращаться с предметами, которые требуют трепетного отношения.

В искусственную мышцу закачана канола – пищевое масло, которое по воздействием электрического тока будет менять форму всей конструкции. Крепиться мышца к специальным металлическим каркасам.

По словам изобретателей, эта система жидких мышц не будет стоить дорого, поэтому сможет обрести высокую популярность. Технология позволила ученым научить роботов бросать бейсбольный мяч и носить емкости с водой.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:35
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