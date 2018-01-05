В Воронеже откровения сотрудника гипермаркета испортили людям аппетит

Мужчина не рекомендует горожанам приобретать в таких местах курицу-гриль, потому что для готовки используется продукция, которая просрочена или просто пропала. В свежем виде тухлое мясо продать невозможно, а потому его просто вымачивают неделю, чтобы избавиться от запаха, после чего зажаривают со специями.В результате продавцы получают премии и хозяин доволен. Пользователи сетей различно отреагировали на информацию. Некоторые лица усомнились в правдивости слов работника, но большинство людей слышали о подобных махинациях, хотя они бывают не везде.