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В Воронеже откровения сотрудника гипермаркета испортили людям аппетит
“ВКонтакте” были опубликованы откровения сотрудника воронежского гипермаркета, рассказавшего о попытках руководства свести убытки до минимума. После чтения у людей испортился аппетит, и они выразили разное мнение по такому поводу.

Мужчина не рекомендует горожанам приобретать в таких местах курицу-гриль, потому что для готовки используется продукция, которая просрочена или просто пропала. В свежем виде тухлое мясо продать невозможно, а потому его просто вымачивают неделю, чтобы избавиться от запаха, после чего зажаривают со специями.

В Воронеже откровения сотрудника гипермаркета испортили людям аппетит


В результате продавцы получают премии и хозяин доволен. Пользователи сетей различно отреагировали на информацию. Некоторые лица усомнились в правдивости слов работника, но большинство людей слышали о подобных махинациях, хотя они бывают не везде.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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