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В Краснодаре новый аттракцион “Сафари” учит детей убивать и жестоко относиться к животным
После того, как власти Краснодара разрешили разместить в центре города новые аттракционы, родители были шокированы зрелищем после посещения “Сафари”. Они сразу отметили, что здесь дети учатся убивать и жестоко относиться к животным.

Внутри находятся макеты представителей фауны, занесенных в Красную книгу, а малыши стреляют по ним из игрушечного оружия. Когда пуля достигает цели, жертва начинает издавать крики и рычание. Взрослые люди отметили, что аттракцион посещают 3-летние ребята, которые только учатся познавать жизнь.

В Краснодаре новый аттракцион “Сафари” учит детей убивать и жестоко относиться к животным


Жители выразили протест и требуют закрыть новинку, потому что она провоцирует любовь к насилию и уничтожению живых существ, после чего дети могут стать живодерами. Они должны учиться сохранять природу, а не становиться ее разрушителями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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