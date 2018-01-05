В сеть выложили первые «живые» фото суперкара McLaren Senna
Недавно британский автоконцерн McLaren представил новый суперкар Senna, при этом были представлены фотографии, которые прошли обработку графическими редакторами. Накануне в сеть выложили первые «живые» снимки автомобиля McLaren Senna.
Накануне в сети были опубликованы фотографии, сделанные фотографом-любителем. На «живых» снимках представлен автомобиль с кузовом, окрашенным в чёрный цвет. Судя по обнародованным снимкам, суперкар McLaren Senna оснащён продвинутой аэродинамикой, массивным задним антикрылом и двумя большими воздухозаборниками.
В качестве силовой установки автомобиля McLaren Senna выступает битурбированный мотор V8 объёмом 4,0 литра производительностью 789 лошадиных сил. Стоимость суперкара стартует от 750 000 фунтов стерлингов.
Накануне в сети были опубликованы фотографии, сделанные фотографом-любителем. На «живых» снимках представлен автомобиль с кузовом, окрашенным в чёрный цвет. Судя по обнародованным снимкам, суперкар McLaren Senna оснащён продвинутой аэродинамикой, массивным задним антикрылом и двумя большими воздухозаборниками.
В качестве силовой установки автомобиля McLaren Senna выступает битурбированный мотор V8 объёмом 4,0 литра производительностью 789 лошадиных сил. Стоимость суперкара стартует от 750 000 фунтов стерлингов.
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Добавил: Алина Вчера, 21:28