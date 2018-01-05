Лилия Четрару создаёт проблемы Сергею Захарьяшу в постели
Сергей Захарьяш, который состоит в отношениях с Лилией Четрару на проекте "Дом-2", признался, что испытывает некоторые проблемы с "волшебством".
Как объяснил молодой человек, вторая половинка из Молдавии не желает заниматься любовью так часто, как бы ему этого хотелось, и причина тому проста - Лилии хочется этого гораздо реже, чем её возлюбленному. В остальном, конечно, уроженка Кишинёва устраивает своего любимого в постели, и Захарьяш даже отметил, что девушка подарила ему уйму самых приятных моментов в этом плане.
Кроме того, Сергей расстраивается, когда Лилия пребывает в плохом настроении, потому что в таком случае пленительная брюнетка наотрез отказывается заниматься "волшебством". Из-за этого у пары периодически происходят ссоры.
Сергей добавил, что старается больше не изменять Лилии, так как любит её по-настоящему, а прежняя его неверность связана с психологическими проблемами, с которыми ему приходилось бороться при помощи "волшебства" с другими жительницами телестройки.
Захарьяш также признался, что и другим своим девушкам он изменял не единожды, но иногда оставался верным, поскольку сильно любил.
Как объяснил молодой человек, вторая половинка из Молдавии не желает заниматься любовью так часто, как бы ему этого хотелось, и причина тому проста - Лилии хочется этого гораздо реже, чем её возлюбленному. В остальном, конечно, уроженка Кишинёва устраивает своего любимого в постели, и Захарьяш даже отметил, что девушка подарила ему уйму самых приятных моментов в этом плане.
Кроме того, Сергей расстраивается, когда Лилия пребывает в плохом настроении, потому что в таком случае пленительная брюнетка наотрез отказывается заниматься "волшебством". Из-за этого у пары периодически происходят ссоры.
Сергей добавил, что старается больше не изменять Лилии, так как любит её по-настоящему, а прежняя его неверность связана с психологическими проблемами, с которыми ему приходилось бороться при помощи "волшебства" с другими жительницами телестройки.
Захарьяш также признался, что и другим своим девушкам он изменял не единожды, но иногда оставался верным, поскольку сильно любил.