Лилия Четрару создаёт проблемы Сергею Захарьяшу в постели

Как объяснил молодой человек, вторая половинка из Молдавии не желает заниматься любовью так часто, как бы ему этого хотелось, и причина тому проста - Лилии хочется этого гораздо реже, чем её возлюбленному. В остальном, конечно, уроженка Кишинёва устраивает своего любимого в постели, и Захарьяш даже отметил, что девушка подарила ему уйму самых приятных моментов в этом плане.Кроме того, Сергей расстраивается, когда Лилия пребывает в плохом настроении, потому что в таком случае пленительная брюнетка наотрез отказывается заниматься "волшебством". Из-за этого у пары периодически происходят ссоры.Сергей добавил, что старается больше не изменять Лилии, так как любит её по-настоящему, а прежняя его неверность связана с психологическими проблемами, с которыми ему приходилось бороться при помощи "волшебства" с другими жительницами телестройки.Захарьяш также признался, что и другим своим девушкам он изменял не единожды, но иногда оставался верным, поскольку сильно любил.