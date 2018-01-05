Кроссовер Nissan X-Trail в 2018 году получит гибридную модификацию

Что интересно, под капотом кроссовера Nissan X-Trail будет установлен двигатель, позаимствованный у Mitsubishi Outlander PHEV. Как сообщают инсайдеры, гибридный силовой агрегат состоит из атмосферного бензинового агрегата мощностью 121 лошадиную силу и двух электрических моторов производительностью 86 «лошадей», а также набором литий-ионных батарей. Это всё, что на сегодня известно о новике.При этом отмечается, что гибридный Mitsubishi Outlander на одной электротяге может преодолеть 55 километров, а полный запас хода автомобиля составляет 800 километров. На 100 км пути расход горючего составляет 4,95 литра. Для того чтобы зарядить батарею полностью требуется 5 часов, а для быстрой зарядки до 80 % понадобится около 30 минут.