Январские распродажи позволяют продавцам реализовать невостребованную продукцию - Эксперты

Также практикуется выдача купонов, действительных только на протяжении месяца, а потребитель может оказаться в проигрыше, приобретая вещь, которая ему вообще не нужна. Часто можно заметить скидки на одежду, обувь или технику, а также в список вошли ювелирные изделия. Но магазины согласно схеме могут быстро повысить стоимость, оставив для распродажи неходовые размеры или устаревшие модели.Стоит обращать внимание на ценники с двумя цифрами, потому что кассиры пробивают реальную стоимость товара в надежде на то, что человек не обратит на это внимания, когда делает большие закупки. Когда обиженный несправедливостью клиент начинает возмущаться, сотрудник вежливо извиняется и сообщает, что скидка в данный момент уже утратила актуальность.