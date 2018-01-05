АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Январские распродажи позволяют продавцам реализовать невостребованную продукцию - Эксперты
Эксперты выяснили, что январские распродажи позволяют продавцам реализовать невостребованную продукцию, используя различные уловки. Потому им приходится привлекать внимание покупателей низкими ценами и выгодными кредитами в банках.

Также практикуется выдача купонов, действительных только на протяжении месяца, а потребитель может оказаться в проигрыше, приобретая вещь, которая ему вообще не нужна. Часто можно заметить скидки на одежду, обувь или технику, а также в список вошли ювелирные изделия. Но магазины согласно схеме могут быстро повысить стоимость, оставив для распродажи неходовые размеры или устаревшие модели.

Январские распродажи позволяют продавцам реализовать невостребованную продукцию - Эксперты


Стоит обращать внимание на ценники с двумя цифрами, потому что кассиры пробивают реальную стоимость товара в надежде на то, что человек не обратит на это внимания, когда делает большие закупки. Когда обиженный несправедливостью клиент начинает возмущаться, сотрудник вежливо извиняется и сообщает, что скидка в данный момент уже утратила актуальность.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости