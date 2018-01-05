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Роза Сябитова уверена, что домашние питомцы могут изменить жизнь человека
Роза Сябитова очень любит домашних животных и уверена, что питомцы могут изменить жизнь человека. Популярная телеведущая имеет собаку, и регулярно делится фотографиями с ней на своей страничке в социальной сети.

Роза Сябитова опубликовала трогательную фотографию со своей собакой. На снимке телесваха запечатлена на фоне зимнего Подмосковья. В комментарии к фотографии Сябитова указала, что домашние питомцы могут не только влиять на жизнь человека, но и полностью изменить её в лучшую сторону. Животные становятся не только членами семьи, но и верными спутниками.

Роза Сябитова уверена, что домашние питомцы могут изменить жизнь человека


Сябитова уверена, что для того чтобы привнести в свою жизнь что-то хорошее, достаточно завести себе домашнего питомца. Поклонники поддержали телеведущую, рассказав, как их жизнь изменилась после того, как они завели себе верного четвероногого друга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:52
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