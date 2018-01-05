Роза Сябитова уверена, что домашние питомцы могут изменить жизнь человека
Роза Сябитова очень любит домашних животных и уверена, что питомцы могут изменить жизнь человека. Популярная телеведущая имеет собаку, и регулярно делится фотографиями с ней на своей страничке в социальной сети.
Роза Сябитова опубликовала трогательную фотографию со своей собакой. На снимке телесваха запечатлена на фоне зимнего Подмосковья. В комментарии к фотографии Сябитова указала, что домашние питомцы могут не только влиять на жизнь человека, но и полностью изменить её в лучшую сторону. Животные становятся не только членами семьи, но и верными спутниками.
Сябитова уверена, что для того чтобы привнести в свою жизнь что-то хорошее, достаточно завести себе домашнего питомца. Поклонники поддержали телеведущую, рассказав, как их жизнь изменилась после того, как они завели себе верного четвероногого друга.
Роза Сябитова опубликовала трогательную фотографию со своей собакой. На снимке телесваха запечатлена на фоне зимнего Подмосковья. В комментарии к фотографии Сябитова указала, что домашние питомцы могут не только влиять на жизнь человека, но и полностью изменить её в лучшую сторону. Животные становятся не только членами семьи, но и верными спутниками.
Сябитова уверена, что для того чтобы привнести в свою жизнь что-то хорошее, достаточно завести себе домашнего питомца. Поклонники поддержали телеведущую, рассказав, как их жизнь изменилась после того, как они завели себе верного четвероногого друга.