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Экс-супруга Бондарчука улетела на Бали в компании молодого любовника
Экс-супруга кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана улетела на Бали в компании молодого любовника.

Экс-супруга Бондарчука улетела на Бали в компании молодого любовника


49-летняя российская модель довольно давно перестала скрывать свои отношения с Сергеем Табуновым. В этот раз звезда шоу-бизнеса обнародовала совместные с возлюбленным снимки с отдыха на Бали. Романтическая пара отправилась на курорт, чтобы провести там новогодние праздники. Привыкшая проводить время в обществе Светлана, на этот раз решила уединиться с возлюбленным.

Со своим экс-супругом Федором Бондарчуком Светлана рассталась в 2016 году. Потом модель стала появляться в обществе в компании нынешнего молодого ухажера. Изначально пара скрывала отношения, но позже звезда призналась в романе с Табуновым и добавила, что не может продолжительное время находиться в одиночестве.

Влюбленная пара любит путешествовать, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в соцсетях с их совместного отдыха. Молодой любовник экс-супруги Бондарчука моложе своей избранницы на 14 лет. Сергей Табунов профессиональный галерист и фотограф.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:00
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