Экс-супруга Бондарчука улетела на Бали в компании молодого любовника

49-летняя российская модель довольно давно перестала скрывать свои отношения с Сергеем Табуновым. В этот раз звезда шоу-бизнеса обнародовала совместные с возлюбленным снимки с отдыха на Бали. Романтическая пара отправилась на курорт, чтобы провести там новогодние праздники. Привыкшая проводить время в обществе Светлана, на этот раз решила уединиться с возлюбленным.Со своим экс-супругом Федором Бондарчуком Светлана рассталась в 2016 году. Потом модель стала появляться в обществе в компании нынешнего молодого ухажера. Изначально пара скрывала отношения, но позже звезда призналась в романе с Табуновым и добавила, что не может продолжительное время находиться в одиночестве.Влюбленная пара любит путешествовать, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в соцсетях с их совместного отдыха. Молодой любовник экс-супруги Бондарчука моложе своей избранницы на 14 лет. Сергей Табунов профессиональный галерист и фотограф.