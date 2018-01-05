Учёные нашли самую маленькую радугу на ягодицах паука
Учёные из Калифорнийского университета нашли самую маленькую радугу в мире на ягодицах австралийского паука. Самец использует яркие краски на своем теле в период брачных ухаживаний.
Учёные рассказали, что паук с радугой на ягодицах проживает в Австралии. Членистоногий носит название "павлиний паук". Свою радугу самец демонстрирует для того, чтобы понравиться самке. Происходит целый ритуал - паук поднимает "хвост" над головой и пару лапок, затем начинает танцевать брачный танец.
Учёные рассказали, что интенсивное переливание цветов на ягодицах паука вдохновило множество оптических инженеров. Оказалось, что строение механизма привлечения самок довольно сложное, и предназначено для разделения длины волн света при различных углах. Не исключено, что самая маленькая радуга поможет специалистам разработать небольшие оптические спектрометры.
Учёные рассказали, что паук с радугой на ягодицах проживает в Австралии. Членистоногий носит название "павлиний паук". Свою радугу самец демонстрирует для того, чтобы понравиться самке. Происходит целый ритуал - паук поднимает "хвост" над головой и пару лапок, затем начинает танцевать брачный танец.
Учёные рассказали, что интенсивное переливание цветов на ягодицах паука вдохновило множество оптических инженеров. Оказалось, что строение механизма привлечения самок довольно сложное, и предназначено для разделения длины волн света при различных углах. Не исключено, что самая маленькая радуга поможет специалистам разработать небольшие оптические спектрометры.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:07