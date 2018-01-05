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Учёные нашли самую маленькую радугу на ягодицах паука
Учёные из Калифорнийского университета нашли самую маленькую радугу в мире на ягодицах австралийского паука. Самец использует яркие краски на своем теле в период брачных ухаживаний.

Учёные рассказали, что паук с радугой на ягодицах проживает в Австралии. Членистоногий носит название "павлиний паук". Свою радугу самец демонстрирует для того, чтобы понравиться самке. Происходит целый ритуал - паук поднимает "хвост" над головой и пару лапок, затем начинает танцевать брачный танец.

Учёные нашли самую маленькую радугу на ягодицах паука


Учёные рассказали, что интенсивное переливание цветов на ягодицах паука вдохновило множество оптических инженеров. Оказалось, что строение механизма привлечения самок довольно сложное, и предназначено для разделения длины волн света при различных углах. Не исключено, что самая маленькая радуга поможет специалистам разработать небольшие оптические спектрометры.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:07
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