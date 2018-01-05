Зрители "Дома-2" расстроены, что ведущая Ольга Орлова стала разговаривать с участниками в приказном тоне

Посмотрев один из эфиров, зрители были расстроены действиями Орловой, которая создала такую ситуацию, что участники выглядели как игрушки в её руках. Фанаты телестройки переживают, ведь если данная практика закрепится, то строить отношения участники начнут только с повеления ведущих.Ситуация, встревожившая зрителей, случилась с Алексеем Кудряшовым и Еленой Хроминой. Орлова заявила, что мысли 19-летнего парня не обременены ничем серьёзным, попросив его чётко сформулировать то, что он хочет от жизни и конкретно от отношений. Алексей с данным вопросом не справился, а строгая Ольга вынесла свой вердикт: молодому человеку не подходит ни Хромина, ни Филиппова, а вот Анастасия Балинская - в самый раз.После этого Орлова попросила Кудряшова и Балинскую соединиться поцелуем, а расстроенную Хромину отправила назначать свидание Роману Гриценко.Поклонники "Дома-2" надеются, что этот случай останется разовым, о котором будут затем вспоминать лишь шутки ради.