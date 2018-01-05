АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Зрители "Дома-2" расстроены, что ведущая Ольга Орлова стала разговаривать с участниками в приказном тоне
Ольга Орлова, ставшая ведущей "Дома-2" в 2017 году, со временем завоевала симпатию участников и зрителей проекта, но её образ спокойной и рассудительной наставницы стал меняться.

Посмотрев один из эфиров, зрители были расстроены действиями Орловой, которая создала такую ситуацию, что участники выглядели как игрушки в её руках. Фанаты телестройки переживают, ведь если данная практика закрепится, то строить отношения участники начнут только с повеления ведущих.

Зрители "Дома-2" расстроены, что ведущая Ольга Орлова стала разговаривать с участниками в приказном тоне

Ситуация, встревожившая зрителей, случилась с Алексеем Кудряшовым и Еленой Хроминой. Орлова заявила, что мысли 19-летнего парня не обременены ничем серьёзным, попросив его чётко сформулировать то, что он хочет от жизни и конкретно от отношений. Алексей с данным вопросом не справился, а строгая Ольга вынесла свой вердикт: молодому человеку не подходит ни Хромина, ни Филиппова, а вот Анастасия Балинская - в самый раз.

После этого Орлова попросила Кудряшова и Балинскую соединиться поцелуем, а расстроенную Хромину отправила назначать свидание Роману Гриценко.

Поклонники "Дома-2" надеются, что этот случай останется разовым, о котором будут затем вспоминать лишь шутки ради.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости