Виктория Дайнеко показала, как она выглядит без макияжа
Виктория Дайнеко поддержала модную тенденцию Instagram. Певица опубликовала свой снимок без макияжа и использования фильтров.
Виктория Дайнеко передала привет своим поклонникам в Instagram. Певица показала, как она выглядит в обычной жизни без макияжа. Кроме того, она не стала использовать специальные фильтры или другие программы, улучшающие вид лица. Сейчас знаменитость находится на каникулах, поэтому решила полностью посвятить себя отдыху.
Поклонники пришли в восторг от натурального лица Дайнеко. Они отметили, что она выглядит свежо и без использования косметики. Некоторые подчеркнули, что знаменитость выгодно отличается от своих коллег, прибегших к пластической хирургии. Всего за один час публикация Дайнеко набрала более 6 тысячи лайков.
Виктория Дайнеко передала привет своим поклонникам в Instagram. Певица показала, как она выглядит в обычной жизни без макияжа. Кроме того, она не стала использовать специальные фильтры или другие программы, улучшающие вид лица. Сейчас знаменитость находится на каникулах, поэтому решила полностью посвятить себя отдыху.
Поклонники пришли в восторг от натурального лица Дайнеко. Они отметили, что она выглядит свежо и без использования косметики. Некоторые подчеркнули, что знаменитость выгодно отличается от своих коллег, прибегших к пластической хирургии. Всего за один час публикация Дайнеко набрала более 6 тысячи лайков.