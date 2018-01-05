Виктория Дайнеко показала, как она выглядит без макияжа

Виктория Дайнеко передала привет своим поклонникам в Instagram. Певица показала, как она выглядит в обычной жизни без макияжа. Кроме того, она не стала использовать специальные фильтры или другие программы, улучшающие вид лица. Сейчас знаменитость находится на каникулах, поэтому решила полностью посвятить себя отдыху.Поклонники пришли в восторг от натурального лица Дайнеко. Они отметили, что она выглядит свежо и без использования косметики. Некоторые подчеркнули, что знаменитость выгодно отличается от своих коллег, прибегших к пластической хирургии. Всего за один час публикация Дайнеко набрала более 6 тысячи лайков.