АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Виктория Дайнеко показала, как она выглядит без макияжа
Виктория Дайнеко поддержала модную тенденцию Instagram. Певица опубликовала свой снимок без макияжа и использования фильтров.

Виктория Дайнеко передала привет своим поклонникам в Instagram. Певица показала, как она выглядит в обычной жизни без макияжа. Кроме того, она не стала использовать специальные фильтры или другие программы, улучшающие вид лица. Сейчас знаменитость находится на каникулах, поэтому решила полностью посвятить себя отдыху.

Виктория Дайнеко показала, как она выглядит без макияжа


Поклонники пришли в восторг от натурального лица Дайнеко. Они отметили, что она выглядит свежо и без использования косметики. Некоторые подчеркнули, что знаменитость выгодно отличается от своих коллег, прибегших к пластической хирургии. Всего за один час публикация Дайнеко набрала более 6 тысячи лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 15:46
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На долю машин с АКП в РФ пришлось 54% рынка в
Замёршие от холода в США игуаны попадали с
Украинская община заявила о поддержке Путина на
Житель США продает изуродованный маслкар Ford
Маслкар «Элеонора» из фильма «Угнать за 60
Южный Урал: В Миассе открыт памятник пельменю
Просмотреть все новости