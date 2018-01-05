104-летняя американка назвала диетическую колу секретом своего долголетия

Жительница штата Мичиган отпраздновала свое 104-летие первого января. Женщина и не думала, как она призналась сама, что доживет до стольких лет. А вот секрет своего долголетия американка связывает с ежедневным употреблением одной бутылочки диетической колы.Однако с таким заявлением ученые не согласны. Как пояснили специалисты, газированный напиток помог американке прожить до таких лет, потому что он был включен в диету, которой придерживалась гражданка, в связи с ожирением, инсультом и диабетом. Эксперты объясняют, что диетические продукты нашего времени организм человека путают, поскольку нет в них ничего натурального.Более того, взрослые люди, выпивающие как минимум один такой напиток в день, подвержены риску смерти от инсульта в три раза больше. Об этом свидетельствуют многочисленные исследовательские работы. Те же исследования более четырех тысяч взрослых в Университете Бостона весной минувшего года также предполагают, что диетические напитки вызывают чаще слабоумие и инсульты, чем те, что содержат сахар.