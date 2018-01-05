Над Южной Калифорнией НЛО во время полета сбросил десант
Исследователи получили сообщение от жителя Южной Калифорнии, который стал свидетелем необычного события. Он заметил в небе НЛО, который во время полета сбросил десант.
Объект на огромной скорости быстро удалился от корабля пришельцев, так что его сложно было зафиксировать на камеру. Возможно, внеземные гости просто устроили войну друг с другом и обменялись выстрелами. Пока конфликтов пришельцев на записях военных нет, однако многие люди видели, как НЛО мчался за горизонт от своего собрата, пытающегося догнать беглеца.
Пока новая информация внимательно изучается экспертами и ждет своего подтверждения, но скептики уже назвали ее очередным фейком. С ними не согласны другие пользователи сетей, не сомневающиеся в возможностях инопланетных технологий, только эти существа предпочитают просто наблюдать за землянами.
Объект на огромной скорости быстро удалился от корабля пришельцев, так что его сложно было зафиксировать на камеру. Возможно, внеземные гости просто устроили войну друг с другом и обменялись выстрелами. Пока конфликтов пришельцев на записях военных нет, однако многие люди видели, как НЛО мчался за горизонт от своего собрата, пытающегося догнать беглеца.
Пока новая информация внимательно изучается экспертами и ждет своего подтверждения, но скептики уже назвали ее очередным фейком. С ними не согласны другие пользователи сетей, не сомневающиеся в возможностях инопланетных технологий, только эти существа предпочитают просто наблюдать за землянами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10